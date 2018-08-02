Самый населенный район Китая станет смертельно опасным к концу века

Ученые Массачусетского технологического института предсказывают, что к концу 21 века изменения климата, вызванные выбросами парниковых газов, приведет к тому, что самый густонаселенный и плодородный район Китая может стать самым опасным на планете для жизни людей.

Как сообщает интернет-портал PHYS.ORG, последние исследования показали, что при температуре воздуха 35 градусов Цельсия и высокой влажности здоровый человек не сможет выжить на открытом воздухе более шести часов. Между тем, на Северо-Китайской равнине, где сельхозугодья интенсивно орошаются, возникают сильные испарения. Такая влажность в сочетании с высокими температурами сделает регион смертельно опасным для фермеров.

При этом, за последние полвека произошло значительное увеличение экстремальных жарких волн в Китае. В 2013 году жара сохранялись до 50 дней, а максимальные температуры превышали 38 градусов Цельсия. Шанхай тогда побил 141-летний температурный рекорд, а десятки человек погибли.

Ранее Пятый канал сообщал, что ученые прогнозируют невыносимую для человека погоду во многих уголках планеты к 2070 году из-за повышения влажности.