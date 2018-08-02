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Ученые рассказали, что ожидает Землю
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Ученые рассказали, что ожидает Землю 

Свободная пресса 35 минут назад
Ученые, проведя анализ данных космических исследований, пришли к выводу, что Земля и другие инопланетные цивилизации могут вскоре исчезнуть.
Такой вывод специалисты сделали из-за поведения темной материи. По словам специалистов, из темной материи состоит наш универсум, но она изучена мало.
Как считают астрофизики, так как темная материя может расширяться и изменять свою плотность, может так случиться, что она начнет сужаться и «раздавит» все небесные тела вселенной, пишет портал Утро.ru.
По мнению пессимистически настроенных экспертов, такое развитие событий может случиться и предугадать его невозможно, поэтому конец света может наступить в любой момент.
Новости науки: Ученые предрекают скорый конец света
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