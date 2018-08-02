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На МСК создают сверххолодные атомы
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На МСК создают сверххолодные атомы 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
В настоящее время на борту Международной Космической станции специалисты занимаются невероятным экспериментом, который позволит достигнуть невероятного температурного режима, который когда-либо был зафиксирован наукой.
Для проведения эксперимента на космической площадке была установлена специальная лаборатория, а самими испытаниями занимаются эксперты НАСА. Они получают массу сверххолодных атомов. Стоит отметить, что температура каждой отдельно взятой частицы едва превышает показатель абсолютного нуля. Напомним, что при таком температурном режиме движение атомов практически останавливается. Однако, в процессе опыта учёные должны получить ещё более низкие температуры и зафиксировать абсолютный рекорд.
Специалистам уже удалось добиться снижения температур частиц рубидия вплоть до сотни нанокельвинов и это на девяносто семь нанокельвинов ниже, чем привычная температура в космосе. Но, на этом учёные останавливаться не собираются. Научная часть эксперимента стартует в начале осени текущего года и продлится около трёх лет.
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