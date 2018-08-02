На МСК создают сверххолодные атомы

В настоящее время на борту Международной Космической станции специалисты занимаются невероятным экспериментом, который позволит достигнуть невероятного температурного режима, который когда-либо был зафиксирован наукой.

Для проведения эксперимента на космической площадке была установлена специальная лаборатория, а самими испытаниями занимаются эксперты НАСА . Они получают массу сверххолодных атомов. Стоит отметить, что температура каждой отдельно взятой частицы едва превышает показатель абсолютного нуля. Напомним, что при таком температурном режиме движение атомов практически останавливается. Однако, в процессе опыта учёные должны получить ещё более низкие температуры и зафиксировать абсолютный рекорд.

Специалистам уже удалось добиться снижения температур частиц рубидия вплоть до сотни нанокельвинов и это на девяносто семь нанокельвинов ниже, чем привычная температура в космосе. Но, на этом учёные останавливаться не собираются. Научная часть эксперимента стартует в начале осени текущего года и продлится около трёх лет.