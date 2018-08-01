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Как ультрафиолетовые волны могут помочь в поиске пригодных для жизни планет
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Как ультрафиолетовые волны могут помочь в поиске пригодных для жизни планет 

RT на русском 27 минут назад
Учёные из Кембриджского университета выяснили, что пригодность экзопланеты для обитания можно определить по интенсивности ультрафиолетового излучения, исходящего от её звезды. В ходе эксперимента исследователи установили, что под воздействием лучей этого спектра запускаются химические реакции, благодаря которым зарождается жизнь. Специалисты пришли к выводу, что определив тип и длины УФ-волн, легко понять, возможно ли колонизировать планету. Российские эксперты согласились с выводами западных коллег, подчеркнув, что солнечная радиация сыграла важную роль в эволюции земной жизни.
Пригодность экзопланеты для жизни можно определить по типу и длине волн ультрафиолетового излучения, исходящего от её звезды, выяснили учёные из Кембриджского университета. В ходе лабораторного эксперимента исследователи установили, что именно под воздействием УФ-лучей запускаются химические реакции, благодаря которым образуются такие важные компоненты живых клеток, как липиды, аминокислоты и нуклеотиды.
«Бульон» с цианидом
В ходе своего предыдущего исследования учёные с Туманного Альбиона выяснили, что смертельно опасный цианид входил в состав «первичного бульона» — возможного источника возникновения жизни на Земле. Примерно 3,7 млрд лет назад его химические составляющие превратились в первые формы жизни, например, рибонуклеотид — «кирпичик», из которых состоят молекулы РНК.
Согласно гипотезе экспертов, углерод, который входил в состав врезавшихся в нашу планету метеоритов, начал взаимодействовать с азотом в земной атмосфере. В результате образовался цианид водорода. Попав на поверхность планеты, это вещество вступило в реакцию с другими химическими элементами, «подпитываясь» ультрафиолетовым солнечным излучением. Полученные в результате химические вещества образовали строительные «кирпичики» РНК, переносившие генетическую информацию.
В лабораторных условиях биофизики повторили сценарий возникновения жизни на Земле, воздействуя на химические вещества УФ-лампами. В результате эксперимента специалисты получили липиды, аминокислоты и нуклеотиды — важные компоненты живых клеток.
«Для начала мы измерили количество излучаемых УФ-ламой фотонов. Затем увидели, что довольно быстро из цианида водорода образовались «кирпичики» для РНК», — сообщил автор исследования Пол Риммер.
Учёные обнаружили, что звёзды приблизительно той же температуры, что и Солнце, излучают достаточное количество света для образования на поверхности экзопланет «кирпичиков» молекулы РНК. По мнению специалистов, планеты, получающие от своей звезды необходимое количество излучения, могут обладать запасами воды в жидком виде и находиться в зоне обитаемости.
Исходя из результатов исследования, учёные пришли к выводу, что наиболее подходящей для колонизации экзопланетой является Kepler-452b, расположенная в созвездии Лебедя.
Механизмы эволюции
Российские эксперты высоко оценили результаты исследования своих коллег с Туманного Альбиона, подчеркнув, что именно солнечная радиация сыграла важную роль в эволюции земной жизни.
«Звёзды типа Солнца обладают приблизительно одинаковой силой УФ-излучения. Если атмосфера экзопланет похожа на земную, то она пропускает ультрафиолетовые лучи, которые помогают запустить химические реакции на поверхности космического тела. В ходе дальнейшей эволюции земной жизни радиация также играла большую роль. Благодаря её частицам в результате копирования ДНК возникали «сбои» — основные механизмы эволюции», — сообщил в интервью RT научный сотрудник ГАИШ МГУ Михаил Кузнецов.
Также эксперт подчеркнул, что радиация может выполнять как положительную, так и отрицательную функцию. Если планета находится слишком близко к звезде, то вспышки, напоминающие солнечные, окажутся губительны для жизни. Кроме того, избыток высокоэнергичного излучения может разрушить важные для жизни молекулы. Так, слишком активные УФ-лучи ионизируют атмосферные газы, отрывая от них электроны. В результате планеты постепенно лишаются атмосферы. Чтобы этого не произошло, атмосфера таких космических тел должна быть полностью аналогична земной.
Кузнецов подчеркнул, что экзопланеты перспективнее всего искать у красных карликов — самого распространённого класса окружающих нас звёзд. Но исходящий от этих объектов свет довольно тусклый, поэтому планетам их системы, необходимо находиться близко к своей звезде, чтобы обладать необходимой для зарождения жизни температурой. Так, одной из самых удивительных подобных систем является TRAPPIST-1. Вокруг этого красного карлика обращаются семь экзопланет, четыре из которых находятся в зоне обитаемости. Вопрос об их потенциальной пригодности для жизни пока остаётся предметом споров.
«Безусловно, для зарождения сложных молекул на экзопланете необходимо высокоэнергичное излучения. В некоторой степени мы уже готовы переселиться на экзопланеты и там защитить собственную биосферу от радиации и излучения. Можно с уверенностью сказать, что будущим поколениям удастся освоить другие планеты», — заключил Кузнецов.
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