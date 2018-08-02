Получены новые данные о строении черных дыр

Черные дыры — одни из самых загадочных объектов нашей Вселенной, существование которых до сих пор стоит под вопросом. Ученые также до конца не знают, из чего состоит черная дыра.

Черная дыра — это условное название больших скоплений материи, притягивающие к своей поверхности всё подряд — свет, мелкие частицы, планеты и звезды. Попадая внутрь, объект начинает растворяться в черной дыре, еще больше увеличивая ее массу, а следовательно — расширяя поле действия.

Некоторые физики считают, что черная дыра по периметру окружена файерволом, сжигающем все, что попадает в ее гравитационное поле. В новом исследовании ученые из Университета штата Огайо рассказали, что произойдет с черной дырой, если в нее упадет электрон.

Вероятность того, что электрон столкнется с фотоном излучения и сгорит — незначительна, и она становится еще меньше, если мы говорим о более крупных известных черных дырах», — рассказал автор исследования Самир Матур, профессор физики в Университете штата Огайо.

В новом исследовании ученые проанализировали работу 2004 года, в которой говорилось, что черные дыры похожи на огромные, беспорядочные клубки ниток, набирающие все больше и больше веса, когда в них попадают новые объекты.

Матур пояснил, что тогда та теория помогла разобраться в работе Стивена Хокинга 1975 года. Напомним, что Хокинг предполагал, что частицы, попадающие в черную дыру, больше никогда не смогут выбраться из нее. Но это шло вразрез с законами квантовой механики, что и создало парадокс.

Идея о файерволе появилась относительно недавно, в 2012 году, когда четыре физика из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предположили, что любой объект, похожий на клубок, был бы окружен огненным кольцом, которой будет сжигать любую материю еще до того, как она достигнет его поверхности.

В новом исследовании ученые рассказали о недостатках идеи о файерволе.

Несмотря на то, что черные дыры невидимы, ученые выяснили, что они отличаются по размеру, изучив поведение звезд и газа, окружающих их. Вычисления показали, что файерволов не существует. Это предположение построено на теории струн, согласно которой, Вселенная состоит из субатомных струнно-подобных трубок энергии.

Вопрос состоит в том, в какой момент черная дыра вас захватывает? Мы считаем, что в процессе приближения человека к горизонту, поверхность клубка нарастает и захватывает его до того, как он достигнет самой горячей части излучения, и это ключевое обнаружение в этом физическом исследовании, упраздняющее доводы в пользу файервола, — пояснили исследователи.

Ученые предполагают, что когда человек или любой другой объект попадает в черную дыру, он запутывается в «струнах», но что конкретно с ним происходит — неизвестно. Ученые считают, что разобраться с этим помогут расчеты теории струн.

Авторы работы заключили, что черные дыры точно не окружены файерволом, но это не делает их менее опасными.