Молодые ученые университета «МИСиС» разработали новую технологию получения бетона

Российские школьники совместно с учеными Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали энергоэффективный метод получения высококачественного бетона из отходов металлургии. Об этом стало известно 30 июля.

— Школьники работали по направлению «Новые материалы» в рамках образовательной смены «Большие вызовы» в Сочи . Их проект стал лучшим. Уже второй год подряд наш университет выступает организатором данного направления, — сообщила сотрудница пресс-центра НИТУ «МИСиС».

Она отметила, что разработанный школьниками метод переработки отходов позволит получать материалы для строительства дорог.