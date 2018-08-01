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Молодые ученые университета «МИСиС» разработали новую технологию получения бетона
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Молодые ученые университета «МИСиС» разработали новую технологию получения бетона 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Российские школьники совместно с учеными Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали энергоэффективный метод получения высококачественного бетона из отходов металлургии. Об этом стало известно 30 июля.
— Школьники работали по направлению «Новые материалы» в рамках образовательной смены «Большие вызовы» в Сочи. Их проект стал лучшим. Уже второй год подряд наш университет выступает организатором данного направления, — сообщила сотрудница пресс-центра НИТУ «МИСиС».
Она отметила, что разработанный школьниками метод переработки отходов позволит получать материалы для строительства дорог.
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