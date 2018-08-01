К Земле приближается группа потенциально опасных метеоритов 

Размер некоторых космических объектов столь велик, что в случае столкновения с Землей они могут нанести планете серьезный ущерб.
Аналитики NASA предупреждают о приближении к Земле крупных, а потому опасных метеоритов. Размер некоторых превышает 140 метров. Столкновение с такими глыбами потенциально опасно. Впрочем целый ряд экспертов не разделяет панических настроений. Они призывают не опасаться околоземных объектов, а изучать их, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Изучив строение метеоритов ученые могут существенно продвинуться в области изучения радиационной защиты, производства ракетного топлива и других материалов необходимых для жизни на орбите. Все это способно принести успех в деле освоения дальнего космоса.
В американском космическом агентстве заявили, что не смотря на существенное финансирование профильных программ и проектов они до сих не могут находить 90% всех метеоритов приближающихся к планете, как того требует конгресс США. Не найти и те объекты, диаметр которых невелик. Например Челябинский метеорит, упавший на город пять лет назад имел диаметр всего 20 метров.