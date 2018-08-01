К Земле приближается группа потенциально опасных метеоритов

Размер некоторых космических объектов столь велик, что в случае столкновения с Землей они могут нанести планете серьезный ущерб.

Аналитики NASA предупреждают о приближении к Земле крупных, а потому опасных метеоритов. Размер некоторых превышает 140 метров. Столкновение с такими глыбами потенциально опасно. Впрочем целый ряд экспертов не разделяет панических настроений. Они призывают не опасаться околоземных объектов, а изучать их, сообщает сайт « Комсомольской правды ».

Изучив строение метеоритов ученые могут существенно продвинуться в области изучения радиационной защиты, производства ракетного топлива и других материалов необходимых для жизни на орбите. Все это способно принести успех в деле освоения дальнего космоса.