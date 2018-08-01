В Москве появится памятник Зигмунду Фрейду

В Московском институте психоанализа 27 августа состоится торжественное открытие памятника Зигмунду Фрейду . На данный момент монументы в честь учёного установлены лишь в Лондоне, в Вене и в Праге

«Без преувеличения можно сказать, что австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд является одним из тех учёных, кто во многом повлиял на дальнейшее развитие современной психологии и психотерапии», — отметили в пресс-службе института.

Почётной гостьей открытия станет правнучка Фрейда Джейн Мак Адам — известная художница, скульптор и модельер. Также в мероприятии примут участие доктора наук, академики и учёные.

В рамках открытия памятника состоится экскурсия по институту психоанализа, добавили в пресс-службе.