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В Москве появится памятник Зигмунду Фрейду
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В Москве появится памятник Зигмунду Фрейду 

News.ru 32 минуты назад
В Московском институте психоанализа 27 августа состоится торжественное открытие памятника Зигмунду Фрейду. На данный момент монументы в честь учёного установлены лишь в Лондоне, в Вене и в Праге.
«Без преувеличения можно сказать, что австрийский психолог и психиатр Зигмунд Фрейд является одним из тех учёных, кто во многом повлиял на дальнейшее развитие современной психологии и психотерапии», — отметили в пресс-службе института.
Почётной гостьей открытия станет правнучка Фрейда Джейн Мак Адам — известная художница, скульптор и модельер. Также в мероприятии примут участие доктора наук, академики и учёные.
В рамках открытия памятника состоится экскурсия по институту психоанализа, добавили в пресс-службе.
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