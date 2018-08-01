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Планета Нибиру уничтожит Землю уже в этом августе
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Планета Нибиру уничтожит Землю уже в этом августе 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-сотрудник Геологического ведомства США Итан Троубридж заявил, что планета Нибиру несется к Земле, чтобы уничтожить человечество.
Предвестники появления Нибиру — аномальные извержения вулканов, катастрофические землетрясения, климатические изменения и цунами — уже одолевают Землю, заявил ученый. Все это, по его словам, вызвано гравитационным полем гигантского приближающегося космического объекта.
По данным Троубриджа, несколько тысяч лет назад Нибиру пролетела мимо Марса. Именно это сделало Красную планету мертвой пустыней. В ближайшее время Землю ждет подобная участь.
Информацию о глобальной катастрофе в NASA cкрывают, чтобы не вызывать панику среди населения. Ориентировочно планета погибнет уже в этом месяце — в августе 2018 года.
Как заявил ученый, планета Нибиру по размерам сопоставима с Юпитером и движется по очень вытянутой орбите вокруг Солнца. В пределах видимости она появляется всего раз в 3600 лет.
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