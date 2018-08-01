Исследование: смертность от жары может значительно увеличиться в будущем

ТАСС , 1 августа. Смертность от жары может значительно вырасти в некоторых регионах земного шара, если население не приспособится к изменениям климата. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в научном журнале PLOS Medicine во вторник.

Ученые использовали данные о смертности за период с 1984 по 2015 год в 20 странах мира, чтобы оценить какое количество людей может погибнуть от жары в будущем. При анализе учитывались такие параметры, как плотность населения, адаптация к изменениям температуры и объем выбросов парникового газа. «Чем выше плотность населения и выбросы парникового газа, тем выше смертность от периодов сильной жары в будущем», — говорится в исследовании. Наибольшее число смертей ожидается в тропических и субтропических регионах планеты, меньшая смертность прогнозируется в европейских странах и США

Канаде, По прогнозам ученых, за период с 2031 по 2080 смертность от жары может вырасти на 471% в Австралии по сравнению с 1971-2010 годами. Наибольший рост смертности вероятен в Колумбии , где она может составить около 2000%, наименьший — в Молдове — 150%. Рост числа смертей от аномальной жары также ожидается в США, Великобритании Японии и на Филиппинах Россия не присутствует среди 20 стран, данные по которым приведены в докладе ученых.

Как отметил один из авторов исследования Антонио Гаспаррини, число смертей от жары можно уменьшить, выполняя условия Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году. «Хорошая новость состоит в том, что спрогнозированные последствия можно существенно смягчить, если мы снизим объем выбросов парникового газа в соответствии с Парижским соглашением», — цитирует его слова научный портал EurekAlert!.