В Перу нашли странную мумию у которой на руке по 3 пальца

Три пальца, вытянутые черепа, необычные скелеты: найденные в Перу мумии похожи на человеческие останки, но не являются людьми. Так, по крайней мере, считают ученые.

Странная находка была сделана в пустыне Наска. В лаборатории Университета Лейкхед уже проведен предварительный анализ ДНК одной из мумий: она принадлежит человекоподобному существу, вот и все, что удалось выяснить.

Очевидно, что это не подделка. Это может быть единичная мутация или же другой вид существ, которые в корне отличаются от нас. Это основной вопрос, на который мы пока не можем ответить — Константин Коротков , профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге

Удлиннённые черепа и другие деформации тела могут быть результатом древней ритуальной практики. Так это или нет ученым еще предстоит выяснить.