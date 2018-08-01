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В Перу нашли странную мумию у которой на руке по 3 пальца
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В Перу нашли странную мумию у которой на руке по 3 пальца 

Trendymen 23 минуты назад
Фото: Trendymen
Три пальца, вытянутые черепа, необычные скелеты: найденные в Перу мумии похожи на человеческие останки, но не являются людьми. Так, по крайней мере, считают ученые.
Странная находка была сделана в пустыне Наска. В лаборатории Университета Лейкхед уже проведен предварительный анализ ДНК одной из мумий: она принадлежит человекоподобному существу, вот и все, что удалось выяснить.
Очевидно, что это не подделка. Это может быть единичная мутация или же другой вид существ, которые в корне отличаются от нас. Это основной вопрос, на который мы пока не можем ответить — Константин Коротков, профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге
Удлиннённые черепа и другие деформации тела могут быть результатом древней ритуальной практики. Так это или нет ученым еще предстоит выяснить.
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