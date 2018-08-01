НАСА считает идеи Маска нереальными

Представители агентства НАСА заявили о том, что считают планы Илона Маска по освоению Красной планеты абсолютно нереальными, так как существующих технологий не достаточно для того, чтобы изменить условия на далёкой Красной планете.

Напомним, что Маск собирался выделить определённое количество газа и сохранить его в так называемой ловушке на поверхности Марса. А для того, чтобы вода на планете могла существовать в жидкой форме, специалисты собираются воссоздать условия, схожие с парниковым эффектом, который является причиной изменения климата на нашей планете. Другими словами, поверхность Марса будут разогревать. Однако, сторонние исследователи полагают, что даже если на Красной планете поочередно взрывать ядерные заряды, этого не хватит для того, чтобы получить необходимое количество газа.

Пока что неизвестно, что на такую реакцию НАСА ответит сам знаменитый изобретатель. Возможно, он всё-таки обладает некоторыми знаниями, которые нам позволят создать на Марсе условия, пригодные для жизни.