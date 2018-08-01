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Стало известно о смене орбиты российскими военными спутниками
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Стало известно о смене орбиты российскими военными спутниками 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские военные спутники-инспекторы продолжают маневрировать на орбитах, заявил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл, наблюдающий за космическими объектами.
Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, имеющие возможность перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.
«С 27 июня по 19 июля спутник «Космос-2519» провел серию запусков двигателей, которые изменили его орбиту с параметрами 644 на 659 километров до 318 на 664 километров. Космический аппарат «Космос-2521», похоже, сделал маневр 20 июля, чтобы перейти с орбиты с параметрами 346 на 362 километров до 292 на 348 километров», — передает РИА «Новости» слова исследователя.
При этом Макдауэлл отметил, что спутник «Космос-2523» не изменял орбиту с октября 2017 года.
Напомним, в октябре 2017 года и.о. гендиректора Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что ракету-носитель тяжелого класса «Протон-М» со вторым военным спутником связи «Благовест» запустят с космодрома Байконур 25 декабря.
19 апреля запущенный с Байконура второй «Благовест» также был выведен на целевую орбиту.
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