Стало известно о смене орбиты российскими военными спутниками

Российские военные спутники-инспекторы продолжают маневрировать на орбитах, заявил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл, наблюдающий за космическими объектами.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, имеющие возможность перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.

«С 27 июня по 19 июля спутник «Космос-2519» провел серию запусков двигателей, которые изменили его орбиту с параметрами 644 на 659 километров до 318 на 664 километров. Космический аппарат «Космос-2521», похоже, сделал маневр 20 июля, чтобы перейти с орбиты с параметрами 346 на 362 километров до 292 на 348 километров», — передает РИА «Новости» слова исследователя.

При этом Макдауэлл отметил, что спутник «Космос-2523» не изменял орбиту с октября 2017 года.

19 апреля запущенный с Байконура второй «Благовест» также был выведен на целевую орбиту.