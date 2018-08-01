Люди оказались способны управлять сразу тремя руками

Не так давно в Японии был проведен уникальный эксперимент. Ученые смогли продемонстрировать миру, что люди с подключенным через нейроинтерфейс протезом руки могут управлять этим «девайсом» и двумя своими руками одновременно. В ходе эксперимента испытуемые должны были хватать предмет, используя роботизированную руку и балансируя мяч своими руками. Все участники эксперимента справились с заданием.

Как правило, активные электромеханические протезы получают сигналы благодаря периферическим нервам в конечностях. Кроме того, используется и технология считывания активности мышц. Но сейчас ученые работают над тем, чтобы создать протезы, которыми можно будет управлять «силой мысли». Такие протезы подключаются к электродам, которые имплантируют в мозг, и считывают активность областей коры головного мозга. Ученые из Международного исследовательского института телекоммуникаций решили проверить, можно ли использовать подобную технологию для того чтобы расширить возможности здоровых людей. В эксперименте приняло участие 15 человек. Испытуемым закрепили на голову электроды, которые снимали электроэнцефалограммы. Добровольцы должны были держать в своих руках коробку, перекатывая в ней мяч в заданные точки.

Затем ученые попросили их представить, как они хватают какой-то предмет с помощью роборуки. В этот момент электроды начинали считывать спектральную плотность мощности и добровольцы смогли управлять роборукой. ​Кроме того, ученые специально поставили руку таким образом, чтобы участники видели иллюзию, будто рука исходит из их тела. Во всех вариантах задач, которые ставили исследователи, испытуемые успешно справлялись с ними.

По мнению авторов исследования, это могут быть особые способности к концентрации и координации внимания. После опроса испытуемых оказалось, что они связывают результативность эксперимента с тем, что они ощущали полный контроль над роборукой и чувствовали, будто она — их часть.