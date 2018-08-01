Люди оказались способны управлять сразу тремя руками 

Не так давно в Японии был проведен уникальный эксперимент. Ученые смогли продемонстрировать миру, что люди с подключенным через нейроинтерфейс протезом руки могут управлять этим «девайсом» и двумя своими руками одновременно. В ходе эксперимента испытуемые должны были хватать предмет, используя роботизированную руку и балансируя мяч своими руками. Все участники эксперимента справились с заданием.
Как правило, активные электромеханические протезы получают сигналы благодаря периферическим нервам в конечностях. Кроме того, используется и технология считывания активности мышц. Но сейчас ученые работают над тем, чтобы создать протезы, которыми можно будет управлять «силой мысли». Такие протезы подключаются к электродам, которые имплантируют в мозг, и считывают активность областей коры головного мозга. Ученые из Международного исследовательского института телекоммуникаций решили проверить, можно ли использовать подобную технологию для того чтобы расширить возможности здоровых людей. В эксперименте приняло участие 15 человек. Испытуемым закрепили на голову электроды, которые снимали электроэнцефалограммы. Добровольцы должны были держать в своих руках коробку, перекатывая в ней мяч в заданные точки.
Затем ученые попросили их представить, как они хватают какой-то предмет с помощью роборуки. В этот момент электроды начинали считывать спектральную плотность мощности и добровольцы смогли управлять роборукой. Кроме того, ученые специально поставили руку таким образом, чтобы участники видели иллюзию, будто рука исходит из их тела. Во всех вариантах задач, которые ставили исследователи, испытуемые успешно справлялись с ними.
По мнению авторов исследования, это могут быть особые способности к концентрации и координации внимания. После опроса испытуемых оказалось, что они связывают результативность эксперимента с тем, что они ощущали полный контроль над роборукой и чувствовали, будто она — их часть.