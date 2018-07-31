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Всплеск гамма-излучения имел длительный «отскок» в радиодиапазоне
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Всплеск гамма-излучения имел длительный «отскок» в радиодиапазоне 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
За кратчайший промежуток времени звезда, относящаяся к типу массивной, коллапсировала и сдалась гравитации. Результатом стала сверхновая, расположенная от нас более чем за 2 млрд световых лет. В ее центре теперь находится черная дыра.
Благодаря космической обсерватории НАСА в декабре 2016 года была произведена фиксация вспышки гамма излучения от новообразовавшейся черной дыры, находящейся в центре сверхновой. Хоть вспышка и продлилась всего семь секунд, излучение, исходящее от нее с длинными волнами, в том числе рентгеновское, оптическое и радиоизлучение, можно было наблюдать в течение пары недель. Благодаря этому астрономы смогли изучить это событие с помощью космических обсерваторий. За счет новых данных ученые из Беркли и расположенном в нем Калифорнийском университете, под предводительством Т. Ласкара выяснили о возникновении обратной ударной волны в результате вспышки. Она оказалась довольно длительной и продолжалась на протяжении пары часов, когда ожидания составляли всего несколько секунд.
В прошлом, было множество попыток найти обратные ударные волны, но они никак не удавались. Обратная ударная волна представляет себя в момент врезания материала, который переносят джеты, в газ, окружающий погибающую звезду. Ласкар считает, что раньше не могли обнаружить ударные волны из-за того, что наблюдение происходило в оптическом диапазоне, когда необходимо использовать миллиметровый. Результаты исследования были представлены в журнале Astrophysical Journal.
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