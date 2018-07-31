Самая большая в мире колония королевских пингвинов больше не самая большая

За медленным распадом когда-то самой большой колонии королевских пингвинов в мире ученые следили с 1982 года; тогда же остров Свиньи посетила последняя экспедиция, а дальнейшие наблюдения велись удаленно: ученые оценивали численность птиц по фотографиям, сделанных с вертолета, а позже — по спутниковым снимкам. Самих птиц не пересчитывали; вместо этого ученые считали площадь видимых на фотографиях территорий, покрытых травой и кустарником. Там, где гнездятся пингвины, никакой растительности нет; чем меньше становилось птиц, тем больше на острове было зелени. За время наблюдения колония уменьшилась на 88%, а это треть всех королевских пингвинов в мире.

Что происходит с пингвиньей колонией острова Свиньи, ученые не знают; на соседних островах пингвины живут в тех же количествах, что и тридцать-сорок лет назад, а на островах Принс-Эдуард и архипелаге Кергелен пингвинов сейчас даже больше, чем раньше.

Вероятно, факторы, вынуждающие пингвинов оставлять гнездовья на острове Свиньи, носят местный, а не глобальный характер. Ученые исключают вероятность природной катастрофы: в районе острова Свиньи в последние десятилетия не наблюдалось ни вулканической активности, ни цунами. Возможно, дело в инвазивных видах — кошках и мышах, которые попали на остров вместе с людьми, может быть, в исчезновении пингвинов виновата инфекция или паразиты — ученые склонны подозревать клещей, из-за которых в начале 90-х значительно уменьшилась колония королевских пингвинов на островах Принс-Эдуард.

Ученые, наблюдавшие за колоние по спутниковым снимкам, считают, что единственный способ разобраться в происходящем — это отправить на остров экспедицию. «Несмотря на то, что численность колонии начала сокращаться по крайней мере 20 лет назад, процесс продолжается, и факторы, которые его обусловили, могут по-прежнему действовать», — пишут биологи в статье, опубликованной в журнале Antarctic Science.