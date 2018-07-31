Ученые связали глобальное потепление с ростом числа самоубийств в Северной Америке

Американские специалисты установили, что в месяцы с непривычно теплой погодой происходит больше суицидов. В среднем, при повышении температуры на 1°C уровень самоубийств в Северной Америке увеличивается на 1,4%. Тенденция характерна как для более жаркого лета, так и для более мягких зим. О выводах ученых, опубликованных в научном журнале Nature Climate Change, сообщает издание Scientific American.

Группа ученых под руководством доцента кафедры наук о Земле в Стэнфордском университете Маршалла Берка подсчитали количество самоубийств, произошедших в США с 1968 по 2004 гг. и в Мексике с 1990 по 2010 гг., и сравнили с месячными колебаниями температуры в каждом округе и муниципалитете стран за те же периоды. Они установили, что за это время в США и Мексике совершили самоубийства 851 тыс. и 611,4 тыс. человек соответственно. Количество суицидов возрастало на 0,7% в США и на 2,1% в Мексике при повышении температуры на 1°C.

Ученые обратили внимание на то, что на статистику не влияют показатели средней температуры в регионе. Так, в Далласе (город в самом южном американском штате Техас) и Миннеаполисе (штат Миннесота, расположенный на границе с Канадой ) зафиксировали схожие приросты самоубийств. Кроме того, количество самоубийств увеличивалось вместе с ростом температур вне зависимости от месяца года, доступа жителей к оружию и кондиционерам. Риски повышались для людей любого пола и социально-экономического статуса.

"Насколько мы можем судить, в любом регионе, вне зависимости холодное это место или нет, жители будут подвержены риску суицида в случае повышения температур", — заключил Маршалл Берк.

По прогнозам специалистов, при существующем сценарии изменения климата средняя температура на Земле вырастет на 2,5°C к середине века, а уровень самоубийств повысится на 1,85%. В таком случае ученые ожидают, что в США и Мексике количество суицидов увеличится на 21,8 тыс. Для сравнения экономический спад увеличивает число суицидов на 0,8%.

Специалисты предполагают, что в основе корреляции может лежать некий биологический эффект, который нарушает регуляцию температуры в мозге и воздействует на психическое здоровье человека. Чтобы подтвердить связь психического здоровья с изменением температуры, исследователи проанализировали более 600 млн постов в социальной сети Twitter за 14 месяцев на предмет депрессивной лексики. Они обнаружили, что в более жаркие месяцы пользователи чаще выражали мысли словами с депрессивными значениями.

Берк признает, что самоубийство — комплексный феномен, и изменение климата — не единственный и не руководящий фактор, влияющий на психическое здоровье.

"Исследование не скажет с предельной точностью, что произойдет в конкретных регионах, но оно подскажет, что нам ожидать. На наш взгляд, было бы безрассудно игнорировать эти доводы", — заметил ученый.

По словам доцента Колумбийского университета Рэдли Хортона, исследование — хорошее напоминание о том, насколько широки последствия изменения климата.

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