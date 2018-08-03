Ещё
Устройство, имитирующее мозг человека‍, создали американские ученые
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устройство, имитирующее мозг человека‍, создали американские ученые 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Эмулятор мозга на основе искусственных нейронных сетей, каждый из которых соединен с рядом других.
Ученые из Национального института стандартов и технологий США изобрели чип, имитирующий устройство мозга человека. Об этом сообщается на официальном сайте исследовательского центра.
Отметим, что человеческий мозг представляет собой совокупность миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с рядом других. Эмулятор мозга на основе искусственных нейронных сетей был разработан по принципу этой сложной сети. Ранее не удавалось создать такую разветвленную систему, способную справиться с маршрутизацией.
Нейронные сети научились распознавать образы, обрабатывать данные и решать сложные техническое задачи. На основе принципа распределения сигналов по сетке ученые планируют создать работоспособную нейронную сеть.
Вечерняя Москва: последние новости
Россия остается лидером в космической отрасли Ученые обнаружили, что Солнце меняет свою форму Чип, который имитирует работу мозга, разработан в США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это все: у Украины закончились деньги650
«В Крыму мы встретили довольных жизнью людей»3
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем35
Пенсионный возраст предложили отменить522
В посольстве США разоблачили агента разведки РФ18
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение