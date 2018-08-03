Устройство, имитирующее мозг человека‍, создали американские ученые

Эмулятор мозга на основе искусственных нейронных сетей, каждый из которых соединен с рядом других.

Ученые из Национального института стандартов и технологий США изобрели чип, имитирующий устройство мозга человека. Об этом сообщается на официальном сайте исследовательского центра.

Отметим, что человеческий мозг представляет собой совокупность миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с рядом других. Эмулятор мозга на основе искусственных нейронных сетей был разработан по принципу этой сложной сети. Ранее не удавалось создать такую разветвленную систему, способную справиться с маршрутизацией.

Нейронные сети научились распознавать образы, обрабатывать данные и решать сложные техническое задачи. На основе принципа распределения сигналов по сетке ученые планируют создать работоспособную нейронную сеть.