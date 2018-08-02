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Работу человеческого мозга сумели перевести в чип
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Работу человеческого мозга сумели перевести в чип 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американским ученым удалось сконструировать чип, способный имитировать работу головного мозга человека.
Сотрудники Национального института стандартов и технологий изобрели устройство, распределяющее по сетке оптические сигналы. На основе того же принципа ученые собираются создать целую нейронную сеть, передает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на специализированные зарубежные издания.
Раньше не получалось создать даже подобие мозга человека, поскольку он представляет собой совокупность соединенных между собой миллиардов нейронов.
Как заявили в Национальном институте стандартов и технологий США, разработка электронной имитации работы человеческого мозга может стать невероятным прорывом как в кибернетике, так и в целом в науке.
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