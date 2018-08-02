Работу человеческого мозга сумели перевести в чип

Американским ученым удалось сконструировать чип, способный имитировать работу головного мозга человека.

Сотрудники Национального института стандартов и технологий изобрели устройство, распределяющее по сетке оптические сигналы. На основе того же принципа ученые собираются создать целую нейронную сеть, передает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на специализированные зарубежные издания.

Раньше не получалось создать даже подобие мозга человека, поскольку он представляет собой совокупность соединенных между собой миллиардов нейронов.