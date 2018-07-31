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Странное облако багрового цвета зависло над США
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Странное облако багрового цвета зависло над США 

13 Новостей.ru 3 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Странные природные явления то и дело появляются в разных концах света и некоторые из них пугают местных жителей, которые не знают как объяснить некоторые феномены. Так произошло и со странным облаком, которое появилось в Нью-Мексико (США). Некоторые из верующих людей были настолько напуганы таинственным явлением, что начались молиться прямо на улице. Учёные выдвинули свою теорию, что виной всему сильная влажность, а также то, что подобный вид облаков возникает между двух слоёв воздуха и не стоит считать облака каким-то мистическим феноменом. Сторонники мистики и уфологи не доверяют теории учёных и считают, что в подобных облаках вполне могут скрываться корабли НЛО и подобные облака генерируются данными космическими аппаратами. Кроме странного облака, местные жители и слышали странные звуки, которые доносились из аномалии и по этой причине они верят в НЛО, которые находились внутри данного облака.
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