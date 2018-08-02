Создан электронный имитатор человеческого мозга

США исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) создали кремниевый чип, который распределяет оптические сигналы через искусственные нейроны, имитируя работу человеческого мозга.

Как сообщается на сайте NIST, многие лаборатории занимаются подобными исследованиями. Человеческий мозг состоит из миллиардов нервных клеток — нейронов. Каждая из них имеет тысячи соединений с другими нейронами. До сих пор схемы искусственных нейронных сетей базировались на передаче сигналов при помощи электричества.

В NIST изменили подход и предложили использовать свет вместо электричества в качестве сигнальной среды. Это позволило ускорить работу искусственной сети. Световые сигналы движутся быстрее и передаются дальше, чем электрические. Сеть уже продемонстрировала способность решать сложные задачи, включая распознавание образов и анализ данных.

"Для обеспечения надежной и быстрой оптической связи мы начали использовать трехмерную систему, — говорит физик NIST Джефф Чилс. — Кроме того, мы разработали новую методику измерения, позволяющую быстро характеризовать многие компоненты фотонной системы".

Созданный чип может иметь широкое практическое применение. Например, его можно использовать при создании интеллектуальных автономных систем для управления транспортом, а также в космической сфере.