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В самой большой в мире колонии пингвинов вымерло почти 90% популяции
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В самой большой в мире колонии пингвинов вымерло почти 90% популяции 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Популяция самой большой колонии королевских пингвинов в мире по неизвестным причинам с 1980-ых годов сократилась на 88%. Об этом говорится в исследовании научного журнала Antarctic Science.
По данным ученых, в настоящее время колония насчитывает всего 60 тысяч пар пингвинов, в то время как в 1980-ых, когда подобное исследование проводилось в прошлый раз, их было около полумиллиона.
Отмечается, что для подсчета количества пингвинов использовали фотографии, сделанные с вертолета и со спутника. На основе этих данных ученые подсчитали изменения количества пингвинов в популяции на протяжении 50 лет.
Также отмечается, что самая большая колония королевских пингвинов располагается на необитаемом острове в Индийском океане между Африкой и Антарктидой, так как этот вид предпочитает жить в более умеренном климате.
Ранее сообщалось, что тысячелетние африканские баобабы вымирают с рекордной скоростью.
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