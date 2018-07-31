В самой большой в мире колонии пингвинов вымерло почти 90% популяции

Популяция самой большой колонии королевских пингвинов в мире по неизвестным причинам с 1980-ых годов сократилась на 88%. Об этом говорится в исследовании научного журнала Antarctic Science.

По данным ученых, в настоящее время колония насчитывает всего 60 тысяч пар пингвинов, в то время как в 1980-ых, когда подобное исследование проводилось в прошлый раз, их было около полумиллиона.

Отмечается, что для подсчета количества пингвинов использовали фотографии, сделанные с вертолета и со спутника. На основе этих данных ученые подсчитали изменения количества пингвинов в популяции на протяжении 50 лет.

Также отмечается, что самая большая колония королевских пингвинов располагается на необитаемом острове в Индийском океане между Африкой и Антарктидой, так как этот вид предпочитает жить в более умеренном климате.

Ранее сообщалось, что тысячелетние африканские баобабы вымирают с рекордной скоростью.