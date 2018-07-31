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14 миллиардов лет жизни Вселенной за 10 минут
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14 миллиардов лет жизни Вселенной за 10 минут 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Космический масштаб делает историю человечества столь же мимолетной, как мгновение ока. Ученые смогли ужать все 14 миллиардов лет существования Земли до 10 минут: смотрите, насколько мы юны и как велика, как необъятная наша Вселенная.
История начинается с Большого взрыва и заканчивается появлением человека разумного. С шагом в 22 миллиона лет в секунду — колоссальный срок для живого существа и сущие пустяки для Вселенной.
Создатели видео строго придерживаются современной научной парадигмы. Все, что вы видите в этом ролике не просто красивая картинка: каждый факт подтвержден учеными.
Неужели в необъятной Вселенной больше нет ничего разумного? Специалисты НАСА считают, что есть. Того же мнения придерживаются и криптозоологи — посмотрите на 9 загадочных предметов, которые предположительно имеют внеземное происхождение.
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