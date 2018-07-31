Ученые из 14 стран выступят на конференции по передовым квантовым технологиям в Москве

Финляндии, Швеции, Швейцарии и МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Ведущие ученые из 14 стран, в том числе Германии США , выступят с докладами в Москве на первой международной конференции, посвященной квантовым сверхпроводящим процессорам, на базе которых создаются квантовые компьютеры. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МФТИ, который выступил одним из организаторов мероприятия.

Австрии, Франции, Канады, Великобритании, Японии и Конференция, организованная совместно НИТУ «МИСиС», МФТИ и Российским квантовым центром, проходит в Москве с 30 июля по 3 августа. «В конференции примут участие 39 докладчиков из 14 стран: России Нидерландов , Германии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, США, Греции Китая », — говорится в сообщении вуза.

Отмечается, что участники конференции смогут принять участие в дискуссиях, посвященных, в частности, разработке сверхпроводящих кубитов — главных элементов квантовых компьютеров. По словам профессора Технологического университета Карлсруэ, руководителя лаборатории в НИТУ «МИСиС» Алексея Устинова , для создания кубитов можно использовать фотоны, ионы, холодные атомы, однако лидирующей технологической платформой, на которой создают самые продвинутые квантовые устройства, остаются сверхпроводящие квантовые схемы.

Руководитель лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, профессор Университета Лондона Олег Астафьев отметил, что сверхпроводниковые квантовые технологии — одно из наиболее перспективных направлений научных исследований, обещающее революционные изменения в нашей жизни.

"Лаборатория искусственных квантовых систем совместно с коллегами из дружественных лабораторий других институтов активно участвует в развитии этого направления в России. Настоящая конференция абсолютно своевременна и важна для обмена опытом с мировыми лидерами и успешного продвижения в этом направлении в России", — пояснил Астафьев, слова которого приводятся в сообщении.

Квантовый компьютер — одна из самых обсуждаемых тем в науке за последние годы, это гипотетическое устройство на стыке информационных технологий и квантовой физики, самого сложного раздела теоретической физики. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений — ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере — кубит — в свою очередь может находиться в суперпозиции, то есть быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, сделать решаемыми задачи, которые недоступны для современных суперкомпьютеров.