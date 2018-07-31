На смену графену придет новый двумерный супер-материал гематин?

Со времен открытия графена, двумерной модификации углерода, мировая наука продвинулась достаточно далеко, чтобы получить его конкурентов. Создан двумерный фосфор, дисульфид молибдена, триодид хрома, сверхтонкая модификация галлия и у всех них — свои чудесные свойства. Одним из новичков в этой семье недавно стал материал «гематин», полученный бразильскими учеными. Гематин получают из гематита, природной разновидности железной руды, технология процесса называется жидкофазной эксфолиацией. В итоге у бразильцев в руках оказался слой из комбинации железа и кислорода толщиной всего в 3 атома. То есть, почти двумерная форма, у которой нашлись свои интересные особенности. Например, в отличие от исходного материала, гематин стал ферромагнитом.

Самое интригующее свойство нового материала — его фотокаталитические способности. Гематин поглощает солнечный свет от ультрафиолетовой границы спектра до желто-оранжевой, при том из-за малой толщины пластины электроны и протоны не рассеиваются в материале. Это обеспечивает отличные условия для разделения воды на водород и кислород, особенно в комбинации с нанотрубками из диоксида титана. А еще гематин — хороший кандидат на роль сверхтонкого магнита для спинтронов.

Дальнейшие изучения свойств гематина в самом разгаре. И ученые склоняются к мысли, что главным в открытии гематина является не сам материал, а именно факт того, что его удалось получить. Это вселяет в ученых уверенность, что они смогут отыскать или создать и много других двумерных материалов из обычных веществ, но уже со своими необыкновенными свойствами.