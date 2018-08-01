На Земле насчитывается более 1,5 млн бактерий

Международная группа ученых подсчитала количество бактерий на нашей планете. Общее число их линий составляет не менее 1,4 миллиона. Об этом сообщает журнал Nature Ecology and Evolution.

Исследователи отмечают, что большая часть из когда-либо живших бактерий уже вымерла. Специалисты не могут с точностью сказать, подвергалась ли эта древнейшая группа живых организмов периодическим вымираниям.

Чтобы выяснить это, ученые построили филогенетические деревья для бактерий и цианобактерий. Для этого они использовали математические модели и результаты анализа рибосомной РНК 16S. Так специалистам удалось проследить, как менялось разнообразие бактерий и как происходила их эволюция.

Оказалось, что на данный момент на Земле существует от 1,4 до 1,9 миллиона линий бактерий. За последний миллиард лет их количество резко выросло. За миллион лет от 45 тысяч до 95 тысяч видов этих живых организмов исчезли навсегда. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев бактерии погибали в борьбе друг с другом.

К слову, сейчас бактерии занимают второе место после растений по общей биомассе на планете.

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