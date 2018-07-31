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На МКС появится «полюс холода» Вселенной
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На МКС появится «полюс холода» Вселенной 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult.ru
NASA готовится провести уникальный эксперимент на борту МКС. Его цель — создать «полюс холода» Вселенной, то есть, произвести максимальное охлаждение материи, доведя ее температуру до показателей в 10 млрд раз ниже температуры вакуума. Эксперимент пройдет в рамках программы NASA — CAL (Cold Atom Laboratory). В результате ученые надеются получить конденсат Бозе-Эйнштейна, особое состояние вещества, в основе состоящее из бозонов, частиц, охлажденных почти до абсолютного нуля (-273,15 °С).
При таком охлаждении атомы как бы замирают и практически полностью обездвиживаются. В земных условиях подобный эксперимент был проведен в 1995 году, однако продлился он лишь доли секунды, ровно до момента отключения магнитного поля. Как только в действие вступила гравитация, атомы «упали» на поверхность и нагрелись.
В условиях невесомости этого удастся избежать. «Замороженные» частицы, достигнув минимального энергетического состояния, перестанут взаимодействовать с неохлажденными «соседями», в результате — примерно на 10 секунд — исчезнет сила трения и образуется сверхтекучесть. Предполагается, что ежедневно на опыты будет отводиться по 6 часов.
По словам главного инженера астрономического и физического управления Лаборатории реактивного движения Роберта Шотвелла, CAL представляет собой очень сложное устройство. В земных лабораторных условиях оборудование занимает обычно целую комнату. В свою очередь вариант для МКС очень компактен и имеет размер небольшого холодильника, который управляется с Земли. CAL доставлен на борт МКС в конце мая с помощью грузового космического корабля Cygnus.
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