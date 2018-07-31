Ещё
Производство двигателей для ракет «Протон» скоро завершат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производство двигателей для ракет «Протон» прекратят до конца года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" прекратится до конца текущего года, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что поставил задачу прекратить производство "Протонов" после выполнения имеющихся контрактов и далее летать только на "Ангаре".
"Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут", — сказал Арбузов.
В этой связи, пояснил он, стоит задача загрузить производителя двигателей "Протон-ПМ" другими заказами, в том числе связанными с диверсификацией: продукцией топливно-энергетического комплекса, испытаниями газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций, производством деталей насосов для изготовителей насосного оборудования для нефтегазовой отрасли.
"Производство новой продукции планируется сконцентрировать на загородной площадке предприятия (Новые Ляды) с учетом современных организационных, технологических и логистических принципов", — рассказал Арбузов.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»142
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями143
Новая страна встала на сторону России202
В WhatsApp появилась удобная функция8
В РФ нашли еще один повод для штрафов142
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
02:04
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
Экономика
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение