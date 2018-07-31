Китайские ученые научились превращать метан в ракетное топливо

Китайские учёные сделали очередное уникально открытие — они научились превращать метан — вещество, которое сложнее всего преобразовать в органической химии — в топливо.

Комбинацию катализаторов с низкой себестоимостью и высокой эффективностью, благодаря которой при комнатной температуре можно осуществлять конверсию метана, разработали специалисты Института материальной науки и техники Шанхайского научно-технологического университета, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Как утверждают сами учёные, их открытие — это не только новый способ превращения метана в продукцию с высокой добавочной стоимостью, в том числе и ракетное топливо, но и новый путь для высокоэффективного использования специфических редкоземельных ресурсов.

По их мнению, уникальный способ конверсии метана предоставил возможность для полного использования этого природного ресурса, который может быть широко применён в медицине, агрохимикатах и промышленности тонкой химии.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные научились превращать воздух в бензин.

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