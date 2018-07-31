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Успешный эксперимент — впервые удалось разогнать ядра свинца в адронном коллайде
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Успешный эксперимент — впервые удалось разогнать ядра свинца в адронном коллайде 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Большой адронный коллайдер (БАК) успешно справился с очередным экспериментом программы по расширению возможностей ускорительной установки. Ученые впервые использовали его с целью разогнать ядра свинца, связанные с одним электроном, после чего удерживали пучок атомов внутри БАК в течение 40 часов.
Прорыв в исследовании «сил» коллайдера заключается именно в удержании частиц — сохранить их целостность во время ускорения крайне сложно. Из-за передачи атому большого количества энергии велик риск отделения электрона от ядра и, соответственно, разрушения атома. Однако, эксперимент показал, что БАК способен сохранить его целостность. Для ученых это открывает большие возможности по уточнению масс известных частиц, в очередной раз проверить существующие теории о поведении атомов
Ранее Пятый канал рассказывал о намерении инженеров ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) расширить тоннель БАК, а также построить новые галереи и комплексы. За восемь лет и миллиард евро ученые планируют повысить число сталкиваемых частиц в десять раз. Это позволит физикам искать следы самых редких событий в 2026 году и «поймать» около 15 миллионов бозонов Хиггса.
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