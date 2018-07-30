С помощью рентгена обнаружили новое вещество около черной дыры

Ученые страны Восходящего солнца и Швеции в совместной работе смогли определить гравитационное влияние на материю, расположенную около черной дыры. Изучение проводилось в системе двойного типа ─ Лебеде Х-1, а его итоги разместили в Nature Astronomy. Благодаря этим исследованиям удастся изучить свойства гравитации, а также эволюционное происхождение черной дыры и галактики в целом.

Приблизительно в центре созвездия находится звезда, которая двигается около Черной дыры. Благодаря им была сформирована двойная система. Данная черная дыра один из самых мощных источников образования рентгеновского излучения. Но форма материи, которую образует это излучение, до сих пор было не изучена.

Ученые утверждают, что поляризация излучения позволит использовать его в качестве фильтра для изучения света, вибрирующего в разные направления. Данная методика позволяет определить вибрирование света в одном направлении. Это работает и с рентгеновским излучением, исходящим из черной дыры. Однако, для того чтобы за ними наблюдать — понадобится устройство, измеряющее рассеивание света.

Команда должна была узнать, где начинается излучение и где наоборот делает рассеивание. Измерив эти показатели, они смогли определить форму вещества, расположенного рядом с черной дырой, расположенной в Лебеде Х-1. В итоге они обнаружили модель лампового столба и расширения. В первом случае, корона имеет компактную форму и сильно привязана к черной дыре. В итоге фотоны делают изгиб в сторону аккреционного диска. Итогом становится большее отражение света. В модели расширения корона имеет большее распространение около черной дыры, поэтому свет отражается слабее. Так как изгибание света при изучении черной дыры было слабым, то астрофизики пришли к общему выводу, что черная дыра больше расположена к расширенной модели.