Ещё
С помощью рентгена обнаружили новое вещество около черной дыры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С помощью рентгена обнаружили новое вещество около черной дыры 

Реальный мир космоса 52 минуты назад
Фото: Реальный мир космоса
Ученые страны Восходящего солнца и Швеции в совместной работе смогли определить гравитационное влияние на материю, расположенную около черной дыры. Изучение проводилось в системе двойного типа ─ Лебеде Х-1, а его итоги разместили в Nature Astronomy. Благодаря этим исследованиям удастся изучить свойства гравитации, а также эволюционное происхождение черной дыры и галактики в целом.
Приблизительно в центре созвездия находится звезда, которая двигается около Черной дыры. Благодаря им была сформирована двойная система. Данная черная дыра один из самых мощных источников образования рентгеновского излучения. Но форма материи, которую образует это излучение, до сих пор было не изучена.
Ученые утверждают, что поляризация излучения позволит использовать его в качестве фильтра для изучения света, вибрирующего в разные направления. Данная методика позволяет определить вибрирование света в одном направлении. Это работает и с рентгеновским излучением, исходящим из черной дыры. Однако, для того чтобы за ними наблюдать — понадобится устройство, измеряющее рассеивание света.
Команда должна была узнать, где начинается излучение и где наоборот делает рассеивание. Измерив эти показатели, они смогли определить форму вещества, расположенного рядом с черной дырой, расположенной в Лебеде Х-1. В итоге они обнаружили модель лампового столба и расширения. В первом случае, корона имеет компактную форму и сильно привязана к черной дыре. В итоге фотоны делают изгиб в сторону аккреционного диска. Итогом становится большее отражение света. В модели расширения корона имеет большее распространение около черной дыры, поэтому свет отражается слабее. Так как изгибание света при изучении черной дыры было слабым, то астрофизики пришли к общему выводу, что черная дыра больше расположена к расширенной модели.
Реальный мир космоса: последние новости
Холодные атомные часы из Поднебесной теперь в космосе Жизнь на поверхности Титана: реальность или же вымышленный факт? Была ли жизнь на Луне?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко120
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня9
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
«Армата» оказалась ненужной российской армии120
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение