В космосе впервые замечена радиоактивная молекула

Нову CK Vulpeculae обнаружили еще в XVII веке, но сейчас исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заметили рядом с ней газ, содержащий радиоактивные изотопы — алюминий-26. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Десятилетия назад ученые зафиксировали диффузное излучение, происходящее из-за распада изотопов алюминия. Источник радиоактивных частиц оставался неизвестным, но сейчас астрономы показали, что CK Vulpeculae — это так называемая красная нова. Красная нова — состояние, при котором две звезды сливаются, производя взрыв, остывают и выбрасывают большое количество газа и пыли. В этом газе исследователи обнаружили алюминий-26.

Это первый случай наблюдения радиоактивных частиц в космосе. Ученые попытались объяснить их происхождение. По их словам, во время слияния звезды выбрасывают наружу вещества глубоких слоев, что вызывает появление изотопов. Однако остается другая загадка.

Иллюстрация слияния звезд / S. Dagnello

Предыдущие исследования показывают, что в галактике насчитывается около двух солнечных масс алюминия-26 — такое количество, по мнению астрономов, не может выбросить одна красная нова. Тем не менее ученые допускают, что фактическая масса изотопов в слиянии может быть выше современных оценок. Этот вопрос еще предстоит решить в будущих исследованиях.

Ранее противоречия теории Большого взрыва проверили при помощи изотопов бериллия.