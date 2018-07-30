Астрономы разобрались с расстоянием до Полярной звезды

Наблюдения европейского космического телескопа Gaia позволили уточнить расстояние до Полярной звезды. Она важна не только при навигации на Земле, но и для астрофизики. Новые данные позволили уточнить радиус, яркость, возраст и массу Полярной звезды. Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS.

Полярная звезда — ближайшая к Земле классическая цефеида, то есть пульсирующая звезда, периодически меняющая свой блеск. Цефеиды — один из важнейших для науки классов звезд. С одной стороны, благодаря самой физике пульсаций звезд астрономы могут изучать строение и состав светил, а с другой — зависимость периода пульсаций и светимости позволяет им использовать цефеиды для того, чтобы определять расстояние даже до близких галактик. Чтобы определить абсолютные значения параметров звезды, нужно точно знать расстояние до нее. Ранее расстояние до Полярной звезды астрономы определяли множеством различных методов. Как правило, эти методы давали результат в диапазоне от 100 до 160 парсек.

«Большая неопределенность в расстоянии до Полярной звезды была настоящим препятствием для того, чтобы точно определить свойства ближайшей (и самой дорогой нам) цефеиды, — говорит соавтор работы Эдвард Гуинан из Университета Вилланова в США . — Точные данные о расстоянии дают нам возможность изучить структуру и эволюцию как Полярной звезды, так и других цефеид».

Согласно уточненным данным, расстояние до Полярной составляет 137 парсек с ошибкой около половины парсека. Это значение очень близко к астрометрическим данным спутника Hipparcos — 132 парсека. Однако другие методы давали сильно отличающиеся друг от друга результаты. Например, измерения орбитального телескопа Hubble указали на расстояние в 160 парсек. Уточненные значения других параметров Полярной звезды таковы: абсолютная звездная величина — +2,91, радиус — 46 солнечных, масса — около 6,5 солнечных, возраст — 55-65 миллионов лет.

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