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Томские учёные открыли новый способ водоочистки
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Томские учёные открыли новый способ водоочистки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты Томского политеха разработали инновационный способ водоочистки: в его основе лежит применение свойств физических явлений, сообщает «Русская планета».
Предполагается, что учёные смогут внедрить принципы происхождения физявлений при строительстве установок для очистки воды. Раньше для этих целей применялись химические реагенты.
Новая программа позволит использовать аэрацию и озонирование вместо классических реагентов. Применение этих процессов позволит окислять вредные вещества и пропускать воду сквозь природные фильтры.
Сейчас установки, работающие на этих принципах, установлены в Амурской области и Якутии. Планируется, что в перспективе инженеры разработают не менее десяти подобных сооружений для нужд строителей газопроводов.
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