Ученые Коми и Вьетнама начали доклинические испытания препарата для стрессоустойчивости

СЫКТЫВКАР , 30 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Ученые Коми научного центра УрО РАН и Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра приступили к доклиническим исследованиям препарата для повышения работоспособности и устойчивости к стрессу на основе экстрактов тропических растений. Завершить работу над препаратом планируется к 2020 году, рассказала ТАСС участник российско-вьетнамской научной группы, ученый института биологии Коми НЦ, кандидат биологических наук Светлана Володина

"Это был взаимный интерес российских и вьетнамских ученых — найти во флоре Вьетнама растения с повышенным содержанием фитоэкдистероидов — веществ, на основе которых возможно создавать препараты для повышения работоспособности и иммунитета, устойчивости к стрессу и таким вредным факторам, как, например, радиация, что благоприятно сказывается на профессиональном долголетии и продолжительности жизни людей. Проект рассчитан до 2020 года, сейчас приступили к доклиническим исследованиям и работе над разрешительной документацией", — рассказала ТАСС биотехнолог Коми научного центра, который совсем недавно получил статус федерального исследовательского.

С опорой на 20-летнюю работу

Научная группа под руководством доктора биологических наук Владимира Володина занимается изучением биологически активных веществ растений (фитоэкдистероидов) более 20 лет. Ими были проанализированы сотни видов растений с Приполярного и Южного Урала, Северного Кавказа, Дальнего Востока, а в 2015 году научная группа получила приглашение от вьетнамских коллег провести совместные исследования. В 2018 году российско-вьетнамская группа ученых приступила к доклиническим испытаниям.

20 лет назад группа ученых под руководством Володина хотела узнать, почему в ходе эволюции одни растения приобрели способность к синтезу фитоэкдистероидов, а другие полностью этого лишены, и какую роль эти вещества играют в жизни растений. Ученые раскрыли эту загадку природы — фитоэкдистероиды делают растения малосъедобными для гусениц насекомых, обеспечивая экологическое равновесие в природе, но при этом благоприятно влияют на многие физиологические процессы, происходящие в организме млекопитающих, птиц и человека, что и было использовано при разработке биологически активных препаратов.

Затем ученые составили научный прогноз обнаружения фитоэкдистероидов в растениях различных географических зон планеты — от тундры до тропиков. Прогноз оказался успешным в исследовании растений таежной и тундровой зон Республики Коми

"Когда в 2015 году мы получили приглашение совместно с вьетнамцами исследовать растения флоры Вьетнама на содержание этих ценных веществ, мы отправились в первую российско-вьетнамскую экспедицию полностью подготовленными: мы знали, в каких видах растений обнаружение экдистероидов будет наиболее вероятным. И не ошиблись", — рассказала участник российско-вьетнамской научной группы, ученый Института биологии Коми НЦ, кандидат биологических наук Светлана Володина.

Поиск растений-адаптогенов

В ходе работы во Вьетнаме высокое содержание фитоэкдистероидов было найдено в травянистых растениях циатуле и соломоцвете, в листьях кустарника сиды ромболистной, коре и молодых листьях деревьев рода прутняк. Эти растения были найдены в нетронутой природе в национальных парках.

Как выяснилось, все эти растения издавна использовали народности, населявшие ранее территории современных национальных парков Вьетнама, для лечения многих заболеваний, например малярии, желтухи и гастрита, для заживления ран и при кровотечениях. Снадобья из этих растений традиционно и сейчас используются для повышения иммунитета, восстановления сил и в качестве афродизиаков. Плоды дерева драконтомелона съедобны: вьетнамцы используют их в квашеном виде, а детям дают как лакомство в засахаренном виде.

После того как ученые определились с перспективными видами растений, перед ними встала новая задача — поскольку заготавливать растительное сырье в национальных парках запрещено, значит, надо научиться выращивать растения на полях или создавать искусственные насаждения деревьев.

"В национальном парке Кон Ка Кинь мы заложили эксперимент по размножению деревьев из рода прутняк традиционным методом черенкования, а также отобрали живые образцы для микроклонального размножения, позволяющего в лабораторных условиях получать массовое количество высококачественного посадочного материала путем регенерации растений из растительных тканей и клеток", — отметила биотехнолог.

Далее предстоит обучить местных жителей созданию производственных плантаций деревьев. Их кора и молодые листья будут использоваться для фармацевтической промышленности, а древесина прутняка, очень устойчивая в условиях влажного вьетнамского климата, может быть интересна для производителей мебели и в судостроении, отметила ученый.