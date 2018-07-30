Ученые из Коми создали из экзотического дерева препарат от стресса

Как сообщает ТАСС со ссылкой на участника российско-въетнамской научной группы, сотрудницы института биологии Коми НЦ, Светлану Володину , при создании препарата использовались деревья из рода прутняк. Интерес к этому растению был вызван высоким содержанием фитоэкдистероидов — биологически активных соединений, благоприятно влияющих на здоровье человека.

Растения с этими соединениями встречаются во всему миру и в рамках совместного проекта ученые из Коми искали их на территории Вьетнама . В итоге фитоэкдистероиды были обнаружены в в коре и молодых листьях деревьев рода прутняк и листьях кустарника сиды ромболистой.

Примечательно, что именно эти растения тысячелетиями использовались активнее всего во въетнамской народной медицине. Исследователи вырастили методом черенкования необходимое количество прутняка и создали опытную партию препарата. Планируется, что все испытания будут завершены в 2020 году и тогда инновационное лекарство поступит в аптеки.

России нужные виды прутняка не встречаются. Поэтому если препарат будут производить массово, деревья рода прутняк придется выращивать на плантациях во Вьетнаме.

В то же время исследователи не исключают, что со временем необходимые компоненты препарата получится выращивать в биоректорах.