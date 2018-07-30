В США создали чип, имитирующий работу мозга

Специалисты из Национального института стандартов и технологий США представили чип, имитирующий устройство мозга.

Чип способен распределять оптические сигналы по миниатюрной сетке, подобной мозгу. Ученые надеются в будущем создать нейронную сеть, работающую по такому признаку.

Известно, что наш мозг состоит из миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с другими нейронами. Большинство современных вычислительных исследований сейчас направлены на эмуляцию мозга путем создания схем искусственных нейронных сетей.

Но до сих ученым не удавалось создать такую систему, так как обычная техника не способна справится со сложной маршрутизацией. Недавно американские разработчики предложили новый способ достижения задачи.

Специалисты использовали свет вместо электричества в качестве сигнальных средств, что помогло быстро скопировать и перенести данные. Во время эксперимента нейронные сети смогли решить сложные технические задачи, а также им удалось быстро распознавать новые образы и данные.

Сейчас чип преодолеет серьезную проблему, вертикально укладывая два слоя фотонных структур, которые ограничивают свет узкими линиями для маршрутизации оптических сигналов так же, как провода направляют электрические сигналы, — пояснили американские разработчики.

Благодаря трехмерной конструкции удается создавать сложные схемы маршрутизации, имитирующие нейронную систему.

Авторы проекта планируют расширять возможности чипа, добавляя дополнительные слои для сложных сетей.