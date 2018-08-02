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Чип, который имитирует работу мозга, разработан в США
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Чип, который имитирует работу мозга, разработан в США 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Получены положительные результаты при тестировании разработки.
Исследователи из Национального института стандартов и технологий США продемонстрировали чип, который имитирует устройство человеческого мозга.
Так, эксперты планируют создать работоспособную нейронную сеть.
На официальном сайте образовательного учреждения говорится, что чип, который основан на оптических сигналах, позволяет существенно ускорить процесс копирования и переноса данных.
Ученые напомнили, что до этого никому не удавалось создать такую разветвленную систему.
В результате чего они предлагают использовать вместо электричества свет, чтобы увеличить возможности нейросетей.
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