NASA опубликовало снимки бури на Юпитере

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 8000 километрах от верхних слоев облаков.

На снимке видно, что крупная вихревая буря сопровождается двумя более мелкими мелкими «завитками». Ученые подчеркивают, что данное явление не стоит путать с Большим Красным пятном — самым масштабным атмосферным вихрем в Солнечной системе.

Красновато-оранжевый «окрас» бури создается за счет химических веществ «хромофор», чья природа до сих пор остается неизученной.

Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.