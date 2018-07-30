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NASA опубликовало снимки бури на Юпитере
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NASA опубликовало снимки бури на Юпитере 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию необычных красных вихрей в Южном Экваториальном поясе Юпитера.
Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 8000 километрах от верхних слоев облаков.
На снимке видно, что крупная вихревая буря сопровождается двумя более мелкими мелкими «завитками». Ученые подчеркивают, что данное явление не стоит путать с Большим Красным пятном — самым масштабным атмосферным вихрем в Солнечной системе.
Красновато-оранжевый «окрас» бури создается за счет химических веществ «хромофор», чья природа до сих пор остается неизученной.
Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.
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