В Африке нашли древнейшие формы жизни

Самые древние свидетельства жизни на Земле обнаружили в Южной Африке — это останки микробов возрастом около 3,22 миллиардов лет. Они примерно на 500 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена, сообщает Nature Geoscience.

По мнению ученых, что жизнь зародилась на нашей планете около 3,8 млрд лет назад, но существовала лишь в океанах, которыми практически полностью была покрыта Земля.

Многие геологи предполагали, что в ту эпоху возникли и наземные формы живых организмов, но доказательств не было — до недавного времени.

Группа экспертов во главе с Марином Хоманном из Европейского института морских исследований нашла окаменевшие микробы на склоне скалистого утеса в горах Барбертон-Макхонджва в восточной части Южной Африки. Там расположены одни из самых старых геологических объектов мира. Окаменелости были частью скалы под названием Moodies Group — древнейшей береговой линии.

По словам ученых, микробы очень хорошо сохранились. Судя по всему, несколько миллиардов лет назад в том районе располагалась река.

«Это, по сути, старейшее речное русло Земли. И оно уже содержало в себе жизнь», — отметил соавтор исследования Стефан Лалонд.

Зачастую исследователям удается обнаружить лишь следы жизнедеятельности микробов — например, созданные ими окаменелые структуры. Но в данном случае к ним в руки попали останки самих микробов.

С течением времени слой живых организмов покрыл осадок, затем на этой конструкции вырос еще один слой микробов, и так далее. Такой «пирог» смог без особенных потерь пережить многочисленные эпохи. В слоистой окаменелости ученым даже удалось найти органические вещества — атомы углерода и азота, входившие в состав древних организмов.

Анализ показал, что микробы потребляли нитрат (атом азота, связанный с тремя атомами кислорода). Этот вид метаболизма был наиболее эффективен для Архейской эры (4 — 2,4 млрд лет назад), когда атмосфера еще не была насыщена кислородом, и позволял получить много энергии.

Ученые расценили находку как доказательство, что даже в древнейшие времена континенты на Земле были уже сформированы и даже наполнены жизнью.

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