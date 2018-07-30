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Астрономы опровергли главную теорию о черных дырах
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Астрономы опровергли главную теорию о черных дырах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские астрономы из университета штата Огайо опровергли теорию о черных дырах, предполагающую, что эти объекты уничтожают все, что в них попадает.
Современная наука считает, что рядом с черными дырами всегда находится стена из огня, которая способна уничтожить любую форму материи, напоминает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на специализированные научные журналы.
Астрономы заявили, что теория струн позволит узнать о дальнейшей судьбе тех предметов или даже космонавтов, которые притронутся к границе черной дыры. Вокруг черных дыр, по их версии, находится клубок из объектов, объясняемых теорией струн.
Это единственный шанс узнать о том, что происходит с информационной составляющей попавших в черную дыру объектов, заявили ученые.
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