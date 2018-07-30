Астрономы опровергли главную теорию о черных дырах

Американские астрономы из университета штата Огайо опровергли теорию о черных дырах, предполагающую, что эти объекты уничтожают все, что в них попадает.

Современная наука считает, что рядом с черными дырами всегда находится стена из огня, которая способна уничтожить любую форму материи, напоминает информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на специализированные научные журналы.

Астрономы заявили, что теория струн позволит узнать о дальнейшей судьбе тех предметов или даже космонавтов, которые притронутся к границе черной дыры. Вокруг черных дыр, по их версии, находится клубок из объектов, объясняемых теорией струн.

Это единственный шанс узнать о том, что происходит с информационной составляющей попавших в черную дыру объектов, заявили ученые.