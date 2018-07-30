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Ученый рассказал об образовании в метеоритах уникальных минералов
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Ученый рассказал об образовании в метеоритах уникальных минералов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Минералы, которые ученые находят в составе метеоритов, могут не встречаться на Земле из-за того, что сформировались в совершенно других условиях в космосе, такие «открытия» совершаются достаточно часто, считает научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Ранее профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский сообщил РИА Новости, что группа ученых из Улан-Удэ, Новосибирска и Екатеринбурга зарегистрировала ранее не встречавшийся минерал, обнаруженный в метеорите, найденном в Бурятии летом 2016 года. Новый минерал назвали уакитит в честь поселка Уакит, где был найден метеорит.
"Это довольно обычное явление, потому что ряд минералов, ряд веществ, которые могут формироваться и формируются в космических условиях, на земле не найдены. Ну, и обратно тоже, скажем, не все земные вещества обнаруживаем в этих метеоритах. Тут ничего особенного нет, это, как говорится, новость достаточно местного значения", — сказал Шустов РИА Новости.
"Космическая кухня, в которой рождаются различные виды веществ, минералы, отличается от земной", — добавил он.
Ученый рассказал, что различия веществ, сформировавшихся в космическом пространстве и на нашей планете, позволяют ученым делать выводы о том, что как формировалась Земля и метеориты, а также родительские тела метеоритов.
При этом, по словам Шустова, если бы в хондрите минерала удалось обнаружить остатки «каких-нибудь живых бывших организмов, это была бы сенсация».
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