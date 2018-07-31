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Теория образования геля поможет искать экстремистские группы во «ВКонтакте»
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Теория образования геля поможет искать экстремистские группы во «ВКонтакте» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Американские ученые разработали модель, которая описывает образование экстремистских групп.
Ученые из США построили простую модель, которая основывается на теории гелеобразования и описывает рост экстремистских групп. Статью опубликовал Physical Review Letters.
Группа ученых разработала модель, которая описывает образование экстремистских групп и объясняет их резкий рост, который наблюдался в конце 2014 года. Специалисты выяснили, что взаимодействие в группе определяется ее гомофилией, то есть взаимной схожестью элементов. Построенная модель выражает интуитивное предположение, что люди со схожими интересами склонны собираться в группы. По сути, модель описывает гелеобразование — например, скисание молока.
Ученые, используя эти правила, построили систему дифференциальных уравнений, которые описывают рост кластеров внутри группы.
Затем они применили полученные результаты на практике и рассмотрели экстремистские группы в социальной сети «ВКонтакте». Ученые решили воспользоваться этой социальной сетью, так как в ней с 2014 года было замечено большое количество сообществ экстремистского характера.
Таким образом, исследователи предложили новый способ поиска экстремистских групп, который основан на анализе их скорости роста.
Также работа американских ученых показывает, что онлайн-экстремизм нельзя победить, разыскивая и устраняя небольшое число «подстрекателей», так как экстремистские группы устроены гораздо сложнее. Кроме того, исследование ученых полезно для изучения других социальных или живых систем, объединяющие похожие объекты.
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