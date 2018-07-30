Ещё
Теория геля поможет вычислять экстремистов ВКонтакте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теория геля поможет вычислять экстремистов ВКонтакте 

News.ru 1 час назад
Фото: N+1
Американские исследователи смогли разработать простую модель, которая описывает рост экстремистских сообществ. Она опирается на теорию гелеобразования.
Эту модель ученые проверили на реальных примерах из социальных сетей. Оказалось, что экстремистские группы в среднем объединяют людей со схожими интересами. Избавиться от сетевого экстремизма, уничтожив нескольких «подстрекателей», не получится.
Ученые построили систему дифференциальных уравнений, которые описывают рост кластеров внутри группы. Статья опубликована в Physical Review Letters.
Масса групп с подобной тематикой есть в социальной сети ВКонтакте. На ней и проверили работоспособность этой модели. Деятельность запрещённого сообщества стала очевидной, что сразу заметили администраторы соцсети.
News.ru: последние новости
На Марсе впервые зарегистрировали протонное полярное сияния Китай вывел на орбиту два спутника Марсоходу ищут имя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео99
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко34
Россия простила долги другим странам252
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы94
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста552
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение