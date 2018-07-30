Теория геля поможет вычислять экстремистов ВКонтакте 

Американские исследователи смогли разработать простую модель, которая описывает рост экстремистских сообществ. Она опирается на теорию гелеобразования.
Эту модель ученые проверили на реальных примерах из социальных сетей. Оказалось, что экстремистские группы в среднем объединяют людей со схожими интересами. Избавиться от сетевого экстремизма, уничтожив нескольких «подстрекателей», не получится.
Ученые построили систему дифференциальных уравнений, которые описывают рост кластеров внутри группы. Статья опубликована в Physical Review Letters.
Масса групп с подобной тематикой есть в социальной сети ВКонтакте. На ней и проверили работоспособность этой модели. Деятельность запрещённого сообщества стала очевидной, что сразу заметили администраторы соцсети.