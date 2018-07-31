Ещё
Американские ученые: Солнце меняет свою форму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские ученые: Солнце меняет свою форму 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Ученые-астрофизики обнаружили, что Солнце меняет не только размер, но и форму. К таким выводам эксперты пришли после наблюдения и анализа звуковых частот потоков солнечной плазмы.
В результате было отмечено, что звезда меняет свое состояние, причем она может не только сжиматься или расширяться. В зависимости от цикла активности Солнце способно также менять свою форму. Как именно происходят подобные процессы, ученые объяснить пока не готовы. Данные об изменении формы небесного тела получены впервые.
«Это знание напрочь меняет некоторые наши представления об устройстве Солнца, поэтому нам придется выработать новые концепции на этот счет», — цитирует авторов открытия ФАН.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что потенциально обитаемая планета была обнаружена вблизи от Солнца. Специалисты сделали такое открытие, основываясь на данных, полученных благодаря телескопу Kepler. Всего с момента запуска орбитальной обсерватории было открыто 15 экзопланет, расположенных неподалеку от светила. Но лишь одна из них по своим условиям напоминает Землю.
Новости по теме: Ученые: на Земле выкипит вся вода
Свободная пресса: последние новости
Ученые из Китая разработали новый метод нанопроизводства с использованием льда Учёные из Китая разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды Китайские ученые научились превращать метан в ракетное топливо
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России106
В WhatsApp появилась удобная функция4
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США129
Порошенко официально обвинили в госизмене352
В РФ нашли еще один повод для штрафов69
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение