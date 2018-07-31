Американские ученые: Солнце меняет свою форму

Ученые-астрофизики обнаружили, что Солнце меняет не только размер, но и форму. К таким выводам эксперты пришли после наблюдения и анализа звуковых частот потоков солнечной плазмы.

В результате было отмечено, что звезда меняет свое состояние, причем она может не только сжиматься или расширяться. В зависимости от цикла активности Солнце способно также менять свою форму. Как именно происходят подобные процессы, ученые объяснить пока не готовы. Данные об изменении формы небесного тела получены впервые.

«Это знание напрочь меняет некоторые наши представления об устройстве Солнца, поэтому нам придется выработать новые концепции на этот счет», — цитирует авторов открытия ФАН.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что потенциально обитаемая планета была обнаружена вблизи от Солнца. Специалисты сделали такое открытие, основываясь на данных, полученных благодаря телескопу Kepler. Всего с момента запуска орбитальной обсерватории было открыто 15 экзопланет, расположенных неподалеку от светила. Но лишь одна из них по своим условиям напоминает Землю.

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