Марсианские ученые утверждают, что обнаружили на Земле воду без пластиковых элементов

Вселенная затаила дыхание! Ученые Марса сообщают, что на Южном полюсе планеты Земля ими обнаружено подземное озеро без скопления пластмассовых предметов. Об этом на специальной пресс-конференции сообщило Марсианское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (Martian Aeronautics and Space Administration/MASA).

Решающее значение для открытия имело особое расположение небесных тел, сложившееся в настоящее время: Земля приблизилась к Марсу на 58 миллионов километров. Уже давно нельзя было наблюдать испарения этой соседки Марса, шутливо называемой из-за ее голубого цвета и неприятного запаха «таблеткой для писсуаров», так отчетливо, как в ночь с пятницы на субботу.

Есть ли признаки обитания разумных существ на Земле?

Самое волнующее для марсианских ученых в сенсационной находке на Земле то, что на ее основе можно сделать далеко идущие выводы. Спикер MASA Швохохочуан Шмитц, 452 года, сказал: «Обнаружение не полностью загрязненного водоема на соседней планете может означать, что там, возможно, обитают разумные существа».

Однако Шмитц — житель Большого Сирта, увлекающийся в свободное время рисованием кругов на полях — тут же приглушил слишком смелые ожидания. По его словам, на глубине от трех до четырех километров под поверхностью Земли действительно не были обнаружены следы от пластиковых пакетов и ложек, а также свободно плавающих в воде надувных матрасов со скоплениями клеток, смешанных с кремом для загара.

Плавающий органический материал задает учеными загадки

Как он сообщил далее, последние из названных предметов обнаружены в огромных количествах на берегах земных водоемов. По всей вероятности, эти странные объекты создают серьезные экологические проблемы на этом и без того неуютном спутнике Солнца. Тем не менее, отсутствие этих неаппетитных полимеров в озере под Южным полюсом Земли с температурой воды минус три градуса еще ничего не значит.

Разочарование на Земле неизбежно?

Но даже если это и не так, то MASA не дарит марсианским фанатам пришельцев особых надежд. «Так как лед на соседней, достойной всяческого сожаления планете по непонятным причинам тает все более интенсивно, то скоро и этот водоем будет загрязнен, что погубит разумных существ, если они когда-либо там обитали».