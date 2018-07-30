Вселенная затаила дыхание! Ученые Марса сообщают, что на Южном полюсе планеты Земля ими обнаружено подземное озеро без скопления пластмассовых предметов. Об этом на специальной пресс-конференции сообщило Марсианское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (Martian Aeronautics and Space Administration/MASA).
Решающее значение для открытия имело особое расположение небесных тел, сложившееся в настоящее время: Земля приблизилась к Марсу на 58 миллионов километров. Уже давно нельзя было наблюдать испарения этой соседки Марса, шутливо называемой из-за ее голубого цвета и неприятного запаха «таблеткой для писсуаров», так отчетливо, как в ночь с пятницы на субботу.
Есть ли признаки обитания разумных существ на Земле?
Самое волнующее для марсианских ученых в сенсационной находке на Земле то, что на ее основе можно сделать далеко идущие выводы. Спикер MASA Швохохочуан Шмитц, 452 года, сказал: «Обнаружение не полностью загрязненного водоема на соседней планете может означать, что там, возможно, обитают разумные существа».
Однако Шмитц — житель Большого Сирта, увлекающийся в свободное время рисованием кругов на полях — тут же приглушил слишком смелые ожидания. По его словам, на глубине от трех до четырех километров под поверхностью Земли действительно не были обнаружены следы от пластиковых пакетов и ложек, а также свободно плавающих в воде надувных матрасов со скоплениями клеток, смешанных с кремом для загара.
Плавающий органический материал задает учеными загадки
Как он сообщил далее, последние из названных предметов обнаружены в огромных количествах на берегах земных водоемов. По всей вероятности, эти странные объекты создают серьезные экологические проблемы на этом и без того неуютном спутнике Солнца. Тем не менее, отсутствие этих неаппетитных полимеров в озере под Южным полюсом Земли с температурой воды минус три градуса еще ничего не значит.
Разочарование на Земле неизбежно?
Но даже если это и не так, то MASA не дарит марсианским фанатам пришельцев особых надежд. «Так как лед на соседней, достойной всяческого сожаления планете по непонятным причинам тает все более интенсивно, то скоро и этот водоем будет загрязнен, что погубит разумных существ, если они когда-либо там обитали».