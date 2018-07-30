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Численность популяции тихоокеанских моржей на Чукотке впервые посчитают при помощи дронов
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Численность популяции тихоокеанских моржей на Чукотке впервые посчитают при помощи дронов 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 30 июля. Ученые впервые посчитают численность популяции тихоокеанских моржей на Чукотке при помощи квадрокоптеров. Съемки будут вестись в двух местах — на мысе Сердце-Камень и острове Колючин, сообщил ТАСС в понедельник один из авторов проекта Анатолий Кочнев.
"Мы с коллегой проведем съемки в двух местах впервые с помощью дронов. Одно из них — крупнейшее в мире лежбище животных, располагающееся на мысе Сердце-Камень на востоке Чукотки. Второе — это остров Колючин. Съемки будут проходить с августа по ноябрь", — отметил Кочнев.
Проект будет реализован Магаданским институтом биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН совместно с Чукотским отделением Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ранее подсчеты велись только с помощью бинокля, теперь у ученых будет возможность сравнить данные учета. Также специалисты определят половозрастной состав моржей и оценят смертность среди популяции. С учетом того, что на мысе Сердце-Камень на охоту часто приходят белые медведи, ученые одновременно также будут считать арктических хищников.
В результате исследований специалисты подготовят рекомендации по использованию квадрокоптеров при съемке животных. Ученые определят, как правильно снимать моржей, чтобы не напугать их, а также не привлекать их внимание к технике. На мысе Сердце-Камень животные располагаются на косе, а на острове Колючин — прячутся под скалами.
В последний раз численность популяции тихоокеанских моржей определяли в 2006 году. Тогда она насчитывала порядка 129 тыс. особей.
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