Численность популяции тихоокеанских моржей на Чукотке впервые посчитают при помощи дронов

ТАСС , 30 июля. Ученые впервые посчитают численность популяции тихоокеанских моржей на Чукотке при помощи квадрокоптеров. Съемки будут вестись в двух местах — на мысе Сердце-Камень и острове Колючин, сообщил ТАСС в понедельник один из авторов проекта Анатолий Кочнев.

"Мы с коллегой проведем съемки в двух местах впервые с помощью дронов. Одно из них — крупнейшее в мире лежбище животных, располагающееся на мысе Сердце-Камень на востоке Чукотки. Второе — это остров Колючин. Съемки будут проходить с августа по ноябрь", — отметил Кочнев.

Проект будет реализован Магаданским институтом биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН совместно с Чукотским отделением Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Ранее подсчеты велись только с помощью бинокля, теперь у ученых будет возможность сравнить данные учета. Также специалисты определят половозрастной состав моржей и оценят смертность среди популяции. С учетом того, что на мысе Сердце-Камень на охоту часто приходят белые медведи, ученые одновременно также будут считать арктических хищников.

В результате исследований специалисты подготовят рекомендации по использованию квадрокоптеров при съемке животных. Ученые определят, как правильно снимать моржей, чтобы не напугать их, а также не привлекать их внимание к технике. На мысе Сердце-Камень животные располагаются на косе, а на острове Колючин — прячутся под скалами.

В последний раз численность популяции тихоокеанских моржей определяли в 2006 году. Тогда она насчитывала порядка 129 тыс. особей.