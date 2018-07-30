Столкновение черных дыр легче наблюдать на периферии спиральных галактик

К неожиданным выводам пришли исследователи из Рочестерского технологического института в США . Их наблюдения указали на то, массивные черные дыры могут находиться на периферии спиральных галактик. По их мнению, именно в этих локациях космических отрезков, имеющих достаточно слабый спектр наблюдений в настоящее время, могут наблюдаться гравитационные волны, причиной возникновения которых является столкновение массивных космических тел — черных дыр. Научная работа была представлена в журнале Astrophysical Journal Letters.

Автор исследования Суканья Чакрабарти (Sukanya Chakrabarti), ассистент-профессор отдела физики и астрономии вышеуказанного института, предложил гипотезу согласно которой, при поиске черных дыр необходимо полагаться не на весьма скудный диапазон наблюдений самих этих массивных объектов, а на более доступные для наблюдения в оптическом диапазоне сверхновые, которые собственно и формируют эти черные дыры. Постепенный распад данных массивных звезд ведет к образованию невероятно яркого излучения, которое звезда производит еще до того, как стать черной дырой.

На основании анализа массива данных, полученного астрономами Ликской обсерватории Supernova Search и последовательного изучения относительно близких галактик, группа ученых сопоставила частоту вспышек сверхновых на периферийных участках спиральных галактик с частотой образования подобных событий в галактиках, которые уже много лет служили образцом для поиска гравитационно-волновых событий, то есть в карликовых галактиках и галактиках-спутниках более крупных галактик.

Более подробное наблюдение показало, что как в одних, так и в других галактиках частота возникновения сверхновых с коллапсом ядра приблизительно равноценна — за одну тысячу лет происходит примерно две вспышки. Таким образом, анализ Чакрабарти и ее ассистентов указывает на то, что внешние области спиральных галактик способны включать в с себя системы, состоящие сразу из двух черных дыр, а следовательно в этих частях космического пространства возможно существование гравитационно-волновых событий, а следовательно возможно наблюдение в оптическом диапазоне сопутствующих подобных процессам событий.