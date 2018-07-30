Жизнь на Марсе осталась в далеком прошлом

Колонизация Марса постепенно переходит из области фантастики в реальность. Благодаря современным космическим аппаратам ученые узнают о Красной планете все больше нового — так, недавно стало известно, что на ней присутствует жидкая вода. Планы покорения соседней планеты строит и американский миллиардер Илон Маск . По его словам, уже в ближайшие месяцы компания SpaceX может отправить к Марсу ракету.

Однако, как показывают последние исследования NASA , яблони на Марсе зацветут еще очень не скоро. Американские астрофизики проанализировали состояние почвы и пришли к выводу, что она в тысячу раз суше земной. Кроме того, на поверхности Красной планеты очень низкие температуры и высокий уровень радиации, сообщает Astrobiology.

Ученые решили проверить, смогут ли земные микробы выжить в марсианских условиях. Эксперименты проводили в пустыне Атакама — среднее количество осадков там составляет от 1 до 3 мм в год.

Исследователи собрали несколько образцов почвы и направили их в лабораторию. Оказалось, что в менее засушливых районах (где количество осадков доходило до 3 мм в год) микробы все же могли не только выживать, но и расти и размножаться. На сухих территориях они впадали в анабиоз.

Также ученые обнаружили следы погибших микробов, которые обитали в почве пустыни в последние 10 тысяч лет. Они изучили аминокислоты, которые являются строительными материалами для белков, и определили скорость, с которой изменялась их структура.

Согласно выводам ученых, почва Марса значительно суше, чем земная, даже если брать пустыню. Следовательно, выживаемость микробов земного типа очень маловероятна.

«Прежде чем мы отправимся на Марс, мы можем использовать Атакаму как естественную лабораторию и, основываясь на наших результатах, скорректировать наши ожидания относительно того, что мы можем найти, когда доберемся туда», — пояснила Мэри Бет Вильгельм из Технологического института Джорджии.

Но не исключено, что жизнь существовала на Красной планете ранее, когда климат был более благоприятным. Возможно, ученым удастся обнаружить ее следы — но не ранее, чем в 2030 годах, когда на Марс отправится очередная миссия.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ