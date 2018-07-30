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Швейцарские ученые составят генетический архив микроорганизмов крупнейших ледников планеты
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Швейцарские ученые составят генетический архив микроорганизмов крупнейших ледников планеты 

ТАСС 54 минуты назад
ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Потепление климата торопит ученых: швейцарские специалисты намерены в течение ближайших четырех лет провести обширное исследование микроорганизмов, живущих в горных ручьях и реках, которые берут начало на крупнейших ледниках планеты. Как сообщила Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), эта научная работа поможет «лучше понять, как эти создания адаптировались к экстремальным условиям».
Международная группа специалистов будет совершать экспедиции к наиболее значительным горным ледниковым системам Земли. В ее планах — поездки на Камчатку, Кавказ, Памир, Аляску, Гималаи, Анды, в Гренландию, Скандинавию, Новую Зеландию и в Альпы. Задача состоит в том, чтобы, собрав образцы живущих в горных потоках у ледников микроорганизмов, изучить затем их генетику и выяснить, как в течение тысячелетий они приспособились к обитанию в столь суровой среде. В EPFL рассчитывают, что полученные данные позволят раскрыть стратегию адаптации микробов к неблагоприятным условиям и определить, как влияет на популяции микробов нынешнее таяние ледников, и какую роль они играют в меняющейся экосистеме.
"Гляциологи прогнозируют, что 50% швейцарских малых ледников исчезнут в ближайшие 25 лет. Это относится и к водным потокам, которые они питают, и к экосистемам, которые зависят от этих потоков. Мы обязаны перед будущими поколениями лучше понять жизнь микробов в этих угасающих экосистемах", — заявил руководитель проекта Том Баттэн. В свою очередь президент EPFL Мартин Веттерли подчеркнул, что эта научная работа имеет «глобальное значение».
Официально проект стартует в августе, а первая экспедиция отправится в путь в феврале будущего года.
Архив геномов ледниковых микробов будет храниться в научном центре в швейцарском городе Сьон. Он станет для будущих поколений ученых бесценным материалом для продолжения исследований на основе новейших достижений микробиологии, уверены в EPFL.
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